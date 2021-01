Jo Squillo, pose seducenti sotto il sole delle Maldive. Vulcanica in costume e pareo – FOTO

Nuovi scatti direttamente dal paradiso delle Maldive per Jo Squillo che si sta concedendo questo inizio anno in grande relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti, è una delle cantautrici e conduttrici televisive più eccentriche del panorama italiano. Classe 1962 è sempre stata molto discussa per la sua irriverenza e voglia di andare oltre i limiti e le convenzioni imposte dalla società.

Chi non ricorda il suo tormentone musicale Siamo donne, presentato a Sanremo 1991 in duetto con la collega e amica Sabrina Salerno? Ma Jo Squillo non è solo questo.

Prima conduttrice di Tv Moda dal 1999, poi imprenditrice di una società di produzione che segue tutti i principali eventi legati alla moda a livello internazionale. Il matrimonio con Gianni Muciaccia va avanti da molti anni con grande passione e proprio i due sposini sono volati alle Maldive per trascorrere questi primi giorni del nuovo anno.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, nuova corsa con i figli al parco. In tenuta ginnica è sempre mozzafiato – FOTO

Sensualità allo stato puro, Jo Squillo in bikini rigato è un fuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno dall’estetista, ma che fatica! Fotonica in slip – FOTO

“Siamo più forti insieme! Il potere delle persone, le voci, lo spirito umano possono muovere gli oceani. Dobbiamo solo lavorare tutti insieme per risolvere la crisi sociale, la crisi sanitaria e la crisi climatica. Tutti meritiamo di guardare verso un futuro migliore. Tutti uniti: la moda sostenibile, la bellezza pulita, gli animalisti, gli ecologisti. Tutto inizia ORA”.

Questo ciò che scrive la vulcanica Jo mentre indossa negli scatti condivisi un costume intero con pareo abbinato del brand Brennia Kottefaru. Pelle abbronzata, capelli che le si muovono mossi dalla brezza del mare che meraviglioso di staglia alle sue spalle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

È un incanto con quei colori addosso, che proprio si abbinano al paesaggio alle sue spalle. Anche Sabrina Salerno lascia un like agli scatti che sono un invito alla bellezza per i suoi 552mila follower su Instagram.