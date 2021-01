Juliana Moreira, elegantissima con sguardo sorridente: che ricordi – FOTO

Juliana Moreira contribuisce a rendere più commovente e nostalgica la giornata dei fan di Instagram: bellissima ed elegante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Considerati i tempi che corrono, la fantastica e sempre sorridente “artista” di Striscia La Notizia ha reso la giornata dei fan più commovente, in ricordo di alcuni scatti del passato. In cuor loro saranno certamente felici di condividere anche un solo momento della loro giornata con la bella e sorridente Juliana Moreira.

Il “tuffo” nel pregresso per Juliana evoca solo bei ricordi e testimonianze che dapprima, il popolo italiano e del mondo intero poteva permettersi. L’arrivo della pandemia ha sconvolto i piani e gli obiettivi professionali. Quale miglior momento dunque per la Moreira brasiliana, di scavare nel profondo delle splendide serate tra i migliori artisti e attori del momento?

Già a quei tempi condivideva le sue giornate, segnate sempre da quel sorriso incandescente ed “immarcabile” con l’ex inviato di Striscia La Notizia, Eduardo Stoppa, oggi a Tv8, a “Ogni Mattina”, con Adriana Volpe

Juliana Moreira, affacciata al balcone e sul mare: stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

L’avvento su Instagram per la modella e artista brasiliana di “Paperissima Sprint“, Juliana Moreira ha fatto il pieno di likes, non molto tempo fa, grazie ad un ricordo che correva di questi tempi, qualche anno fa.

La compagna di Edoardo Stoppa, nuova icona professionale di Tv8 ha scelto il periodo adatto per condividere su Instagram una gioia che volge a commozione. Come può dimenticare della bellissima serata di Montecarlo tra le “stelle” dello spettacolo? Sì, perchè per Juliana, quell’evento significava davvero tanta “roba”, ovvero il coronamento di un sogno, chiamato “Italia”, un luogo fantastico che le ha completamente cambiato l’esistenza.

Una delle maggiori caratteristiche della Moreira è certamente quel sorriso splendido e affascinante, accompagnato da un’eleganza, tipica dei più grandi firmatari dell’alta moda. Così Juliana ha camminato a “braccetto” con i colossi, in quel di Montecarlo.

In quell’occasione ha fatto “breccia” nel cuore di tutti con un outfit glitterato, elegantissimo, che mischiata alla sua “abbronzatura” definiva ancor più spettacolare, il paesaggio marittimo dirimpetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Immancabile quel sorriso dei giorni migliori, che la stessa brasiliana si augura di poter tornare a regalare, in un giorno non molto lontano