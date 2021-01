Justine Mattera, nuova corsa con i figli al parco. In tenuta ginnica è sempre mozzafiato – FOTO

La showgirl Justine Mattera ha pubblicato un nuovo scatto che la vede indossare la sua tenuta sportiva dopo aver corso con i figli, bellissima

La showgirl americana, ex moglie di Paolo Limiti, Justine Mattera è ancora bellissima e sempre più seducente anche a 49 anni. Tanti sono gli scatti hot che pubblica sul suo profilo social che conta al momento 465mila follower, e con i quali manda sempre in tilt i suoi tantissimi fan.

Justine nel 2009 si risposa con il siciliano Fabrizio Cassata, dalla cui unione nascono Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009). Non solo modella e imprenditrice ma anche mamma presente e sempre attiva per i figli che coccola e nutre sempre con affetto e premura come possiamo vedere spesso nelle sue stories.

Justine Mattera, “Running into 2021”

“Running into 2021🚀🏃🏼‍♀️ Oggi ho fatto 5 km in progressione con miei figli (13 e 11 anni, sono ciclisti ma d’inverno corrono {o fanno nuoto che quest’anno era difficile}). L’ultimo km abbiamo fatto a 4:50. Manca davvero poco a quando mi lasceranno in dietro 😂Voi cosa avete fatto oggi?” scrive Justine a margine dello scatto a firma del fotografo Luca Noto.

Si tratta dell’ennesima sponsorizzata per il brand Brooks Runnging Italia, di cui indossa sneakers da corsa e un bellissimo completo leggings colorati e giubbino salva vento. La vediamo al Parco delle Cave che si trova a ovest di Milano, poco distante da san Siro.

Gambe slanciatissime e affusolate frutto di anni intensi di attività sportiva agonistica, sorriso sempre smagliante e tantissima voglia di non mollare mai e di essere un esempio costante per i suoi figli che, come leggiamo, sprona a fare sempre meglio nella vita così come nell’attività sportiva.