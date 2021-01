Kate Middleton ha compiuto ieri 39 anni. Primi auguri sui social quelli della Regina Elisabetta. Lo stesso giorno la Sovrana e il marito sono stati vaccinati.

Vortice di emozioni per la royal family. Ieri Kate Middleton ha compiuto 39 anni. Sommersa di auguri ha ricevuto una notizia importante. La Regina Elisabetta e il coniuge Filippo sono stati vaccinati contro il Covid nel tardo pomeriggio. Un regalo che corona il compleanno della Middleton.

La notizia è stata annunciata con un comunicato di Buckingham Palace. A vaccinare la Regina e il Principe è stato un medico di corte. Prima della vaccinazione la Sovrana ha fatto gli auguri a Kate. Sulla pagina ufficiale Instagram della famiglia reale è stata la prima ad augurare buon compleanno.

“Auguriamo alla Duchessa di Cambridge un felicissimo compleanno”, la didascalia al post accompagnata da due scatti.

In uno Kate è sola e nel secondo è insieme alla Regina. La foto è stata scattata durante una visita al giardino Chelsea Flower Show. Kate lo scorso 21 aprile, data di compleanno di Elisabetta, aveva scelto il medesimo scatto per il post di auguri alla Sovrana.

Kate Middleton: compleanno casalingo insieme a William e i 3 figli

Per Kate Middleton questo compleanno è stato diverso dal solito. Un festeggiamento casalingo. Pochi giorni fa è stato annunciato il terzo lockdown in Inghilterra.

Kate ha trascorso la giornata insieme al suo William e i tre figli George, Charlotte e Louis. La famiglia si trova nella casa di campagna di Norfolk. Le scuole londinesi infatti sono rimaste chiuse per via dell’emergenza. A fronte della situazione Kate non ha potuto invitare nessuno. Nemmeno la sorella Pippa, in dolce attesa per la seconda volta.

Kate ha passato un compleanno semplice e campagnolo. La mamma del futuro principe ha potuto godersi William, di solito indaffarato tra i vari protocolli familiari.