Laura Cremaschi, il micro bikini fa venir voglia di…andare al mare – FOTO

Esplosiva e sensuale, Laura Cremaschi pubblica un nuovo scatto di due anni fa in bikini. Anche stavolta i fan sono ko per tanta bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Una buona domenica coi fiocchi quella che manda ai fan la bellissima Laura Cremaschi direttamente dalla sua pagina Instagram da 979mila follower. “A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po’ paura per quell’idea di troppa libertà… (un’estate fa e due kg fa 😂) BUONA DOMENICA 🖤”.

La vediamo ancora in costume bianco, top aperto sul seno all’attaccatura dello sterno e slip micro che Laura sorregge candidamente dai lembi con le mani per enfatizzare le curve sinuose del suo corpo.

Mozzafiato e bella da togliere il fiato, la ex tentatrice di “Temptation Island Vip” e showgirl nei programmi “Bonas” e “Avanti tutta un altro” l’hanno fatta conoscere al pubblico italiano.

Lo scatto di Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri manda in delirio i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Classe 1987 e originaria di Bergamo, al momento non si conosce se si frequenta con qualcuno. La relazione durata cinque lunghi anni con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, sono ancora sulla bocca di molti e il gossip sulla sua vita sentimentale è sempre un tassello sensibile su cui la cronaca rosa vuole indagare.

Laura posta a ritmo continuo quasi tutti i giorni, scatti che la ritraggono in bikini, il suo splendido corpo è al centro dell’attenzione dei social, anche se uno scatto condiviso ieri la vede in una veste inedita insieme ad un’amica speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La vediamo con Claudia Ruggeri, strette da un enorme sorriso mentre condividono un messaggio allegro per i fan: “Befana 1 Befana 2 💣 Vi stiamo portando la calza… scusate il ritardo ci siamo appena svegliate 😁”. Ovviamente nessuno crede alle Befane, i commenti positivi fioccano copiosi per le due che si guadagnano oltre 62mila like.