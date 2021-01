Mara Venier e le critiche: chiarisce su Alessia Marcuzzi

Pioggia di critiche per la cena tra Mara Venier e Alessia Marcuzzi in piena zona rossa ma la padrona di casa di ‘Domenica in’ si difende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono molto amiche. Dai tempi in cui la conduttrice romana ha voluto zia Mara come opinionista a ‘L’Isola dei Famosi‘ quando lei era la padrona di casa, le due sono praticamente inseparabili e non si fanno mancare occasione per passare del tempo insieme.

Durante il periodo in cui l’Italia è stata in zona rossa Mara Venier ha invitato Alessia con il marito a cena da lei e ha testimoniato tutto sui social network. Ovviamente questo non è passato inosservato ai numerosi followers che seguono la regina di Rai uno e per loro sono arrivate una pioggia di critiche.

Le spiegazioni di Mara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Il pubblico delle due conduttrici infatti ha sottolineato loro il periodo delicato in cui l’Italia e il mondo si trova ma Mara Venier sbotta: “Siamo noi 4, per cui siamo nelle regole”.

Infatti come decretato da Conte, nonostante la zona rossa, era possibile raggiungere l’abitazione di amici o parenti purché con un solo spostamento al giorno e potendo ospitare solo due persone oltre il nucleo famigliare.

E così Mara e Alessia hanno fatto.

La Marcuzzi intanto si è voluta complimentare con la padrona di casa per la sua cucina e ha aggiunto: ““Che bello ritrovarci”.

Mara Venier con la sua solita ironia ha risposto alla conduttrice de Le iene sottolineando la strepitosa forma fisica della collega: “S’è fatta due piatti di Matriciana, se l’è finita praticamente e non ingrassa, non ha un filo di pancia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Le due protagoniste della televisione italiana hanno dunque postato sui social la cena che hanno trascorso con i rispettivi mariti Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi, rendendo partecipi anche i loro numerosi seguaci.