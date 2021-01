Mara Venier: la Rai volta pagina, chi presenterà adesso Domenica In?

“Le scelte della Rai sono stante chiare”: Mara Venier non presenterà Domenica In, a prendere il suo posto sarà un’altra conduttrice.

A quanto pare l’amata conduttrice, Mara Venier, il prossimo anno non sarà più al timone della trasmissione di Domenica In. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo con la rete Rai. Eppure, se fino a questo momento non si erano ancora sollevate ipotesi plausibili sul nome della sostituta, adesso sembrerebbe smuoversi qualcosa. Nella scorsa puntata di Detto Fatto, alcune domande di Carla Gozzi alla presentatrice del programma hanno inaspettatamente rivelato il nome tanto atteso.

Mara Venier e la sostituta di Domenica In

Bianca Guaccero, dopo essere stata appositamente spronata dalla Gozzi, ha così ammesso con molta cautela di essersi ultimamente fatta avanti per prendere le redini della trasmissione domenicale. Eppure Bianca sembrerebbe aver fatto fatica a non cedere alle continue puntualizzazioni dell’altra conduttrice, tanto da lasciarsi andare ad una risata. “Noi ci candidiamo poi vediamo”, ha infine concluso mantenendo un tono ironico.

Una cosa è certa, nonostante non sia ancora ben chiaro il nome di colei che prenderà il posto della Venier, è stata lei stessa ultimamente a mostrare il suo affetto per il programma che ha tutt’ora in conduzione. Potrebbe sempre tornare sui suoi passi e rinviare la sua decisione, lasciando le misteriose pretendenti a bocca asciutta.

Tralasciando Bianca, a quanto pare uno dei volti plausibili potrebbe essere quello di Antonella Clerici, o comunque una personalità che abbia un carisima molto simile a quello della Venier. Lo stesso direttore Rai, Stefano Coletta, ha aggiunto come la presenza di Mara sia una grande sicurezza per il pubblico e difficile da sostituire: “sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire“.