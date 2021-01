Anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta ha ricondiviso sul suo profilo Instagram il messaggio della mamma di Melissa. L’appello urgente per salvarla

La storia della piccola Melissa di solo un anno sta davvero commuovendo tutta l’Italia e nelle ultime ore l’appello dei suoi genitori sta rapidamente facendo il giro del web per la raccolta di donazioni che potrebbero salvarle la vita. A questa richiesta si è aggregata anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta che si è sempre mostrata vicino alle cause che riguardano donne e bambini.

Nel post che ha pubblicato nella sua pagina Instagram quindi un repost e un appello urgente per tutti:

“Melissa, la bimba di Bari che a 10 mesi è affetta da SMA di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, per curare la quale i genitori hanno dato il via ad una gara di solidarietà̀ a cui sta rispondendo tutta l’Italia. La mamma Rossana a Fanpage.it: “Abbiamo bisogno di 2 milioni di euro per salvarle la vita, il tempo però ci è nemico e dobbiamo fare in fretta“.

Maria Grazia Cucinotta, “Il tempo ci è nemico, facciamo in fretta”