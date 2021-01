Maschera viso alle patate: ridurre la visibilità delle macchie con rimedi naturali!

Ecco come realizzare la maschera con le patate per poter ridurre la visibilità delle macchie in maniera super efficace!

Molto spesso capita di avere la pelle del viso molto lucida oltre ad avere la comparsa di punti neri e brufoli. Questo capita per un’eccessiva produzione di grasso da parte delle ghiandole sebacee.

Tutto ciò provoca molti problemi che possono essere attenuati o superati facilmente utilizzando alcuni rimedi che la natura ci offre. Uno di questi rimedi è sicuramente la patata che, grazie alle sue proprietà astringenti, vi aiuterà a rimuovere le impurità e le cellule morte dalla pelle.

La patata è un grande alleato di bellezza in quanto è ricco di vitamine, minerali e antiossidanti che combattono l’azione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento della pelle. Si tratta di un alimento che ci consente di prenderci cura della pelle in modo naturale e senza l’utilizzo di prodotti chimici.

La patata cruda favorisce la circolazione soprattutto nelle zone sensibili, poiché è ricca di antiossidanti e vitamina C. Potrete dire addio alle occhiaie!

Dopo aver visto come fare una maschera viso al limone, ecco come realizzare una maschera con le patate.

Realizzare una maschera con patate che abbia un effetto benefico

Per avere un effetto benefico vi basteranno 2 fettine di patata cruda dello spesso di 1 cm. Pelate in primis la patata e tagliatela, per poi triturarla in un mortaio e inserite in un fazzoletto la pasta ottenuta.

Successivamente, potete applicare questi fazzoletti sulle occhiaie e lasciarle agire per almeno 20 minuti.

Un’altra caratteristica e proprietà della patata è quella di ridurre la visibilità delle macchie del visto che compaiono con l’età e il passare del tempo. In questo caso, procuratevi 1 cetriolo, 1 cucchiaio di aceto di mele e la polpa della patata.

Grattugiate finemente la polpa della patata cruda e del cetriolo.

Al composto che abbiamo ottenuto, potete aggiungere 10 ml di aceto di mele e mescolare per bene. Applicate, poi, il composto con dei dischetti o con un batuffolo di cotone lasciando agire il tutto per almeno 15 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, non vi resterà che risciacquare tutto con acqua tiepida.

Cosa unire alla patata per potenziarne l’effetto

Se unite all’azione della patata anche altri preziosi ingredienti come il miele, lo zucchero di canna e molti altri avremo anche una maschera che renderà la pelle di velluto, donando un aspetto fresco e giovanile.

Infatti questo tipo di maschera andrà a facilitare la circolazione del sangue nella pelle, aiutandoci a curare tutte le imperfezioni.

Procuratevi mezza patata cruda, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 cucchiaio di miele, 5 gr. di lievito di birra.

Grattugiate la patata cruda e mescolatela con lo zucchero di canna, il miele e il lievito di birra. Una volta ottenuta una pasta di consistenza granulosa, applicate la maschera esfoliante sul viso con un delicato massaggio circolare e lasciate agire il tutto per 20 minuti. Trascorso il tempo, andrete poi a risciacquare con acqua tiepida. I risultati saranno visibili fin dalle prime applicazioni.