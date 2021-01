Macabro gioco tra ragazzi: si sfregiano per assomigliare ad un “cattivo” del cinema

Una ragazza di 14 anni ed un giovane di 17 si sarebbero intenzionalmente sfregiati il volto: il motivo è agghiacciante.

Due ragazzi di 14 e 17 anni, lunedì scorso sarebbero stati trasportati d’urgenza in ospedale per delle lesioni riportate al volto. Una volta giunti presso il nosocomio di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, avrebbero raccontato al medico di guardia al Pronto soccorso cosa sarebbe accaduto. La coppia di amici riferì che quelle lesioni erano il frutto di una rapina ai loro danni andata male. L’operatore sanitario, però, non avrebbe creduto alla versione contattando immediatamente i Carabinieri. Davanti ai militati i giovani si sarebbero ravveduti, raccontando una sconcertate verità su come si erano procurati quei tagli in viso.

Milano, si sfregiano il volto per gioco: volevano il sorriso di Joker

Una rapina in strada finita male, questa la versione fornita dai due giovani al medico di guardia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cernusco per giustificare gli evidenti tagli sul volto di entrambi. Una versione che fin da subito non ha convinto l’operatore sanitario. Sospetti fondati, in quanto davanti ai Carabinieri chiamati per far luce sull’accaduto uno dei due avrebbe rivelato tutt’altra verità.

Quegli sfregi se li erano autoprocurati nell’ambito di un gioco macabro. I due, una ragazza di 14 anni ed un giovane di 17, come riporta Milano Today, avrebbero infatti deciso di sfregiarsi il volto per riprodurre il cosiddetto Glasgow Smile, il sorriso che caratterizza il personaggio di Joker, il cattivo di Batman.

A causa dell’eccessivo dolore, una volta iniziata la pratica però, i due sarebbero dovuti correre in ospedale. Lì la ragazza, da lunedì sarebbe ricoverata con un solco che le parte dalla fine delle labbra ed arriva su sino allo zigomo. Ora dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Cassano d’Adda che coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano, sarebbero giunti ad una rapida risoluzione del caso. Ciò anche alla luce della confessione del 17enne.

Stando a quanto riferisce Milano Today, la ragazza avrebbe acconsentito a farsi sfregiare e poi lei avrebbe dovuto fare lo stesso con il giovane amico.

Ad oggi, pare che il 17enne potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sfregio, una fattispecie introdotta con il cosiddetto codice rosso per i reati definiti di genere.