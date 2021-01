La showgirl Miriana Trevisan condivide uno scatto di pura estasi, ma senza prestare molta attenzione al dettaglio.

La meravigliosa showgirl napoletana, Miriana Trevisan, si aggira per le vie di una Roma deserta e sovrastata dalle nuvole. E lei non può di certo far a meno di mostrarne le prove della passeggiata ai suoi numerosi follower. Uno spettacolo del tutto travolgete per i suoi ammiratori che, dopo aver scorto le sue istantanee sulla homepage di Instagram, rimarranno senza parole.

Miriana Trevisan a Roma e l’estasiante dettaglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Lo scatto è un assoluto esempio di bellezza mediterranea trasportata, in questo caso e per la gioia di molti nel centro Italia. A tal proposito i commenti al post sembrano riassumere perfettamente l’impeccabile quadro generale. Il primo, alludendo con nostalgia ad una antica partecipazione della soubrette, sarà quello di una sua fan: “non perdevo una puntata della ‘Ruota della Fortuna’… Miriana🌹“. A seguire un’altra ammiratrice non perderà un colpo con le sue lusinghe: “lei è semplicemente perfetta. Coco Chanel a parte, credo che lei sappia indossare qualsiasi abito con quel fisico mozzafiato che ha.“

Raggiungendo la quota di soli due commenti molte delle parole che si potrebbero sprecare sul fascino della showgirl sembrano essere già stata esaudite, eppure l’elogio nei suoi confronti non finisce qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Ad una “bellezza rara🌷” come lei, non può mancare un pizzico di ironia. A questo però ci penserà un altro dei suoi fan, scrivendo in seguito: “Tu saresti fantastica anche con un sacco di patate addosso, bellezza allo stato puro!!!🔥❤️“. D’altronde, come dare torto ad un coro così unanime ed affiatato? Un’impresa a dir poco impossibile.