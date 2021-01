Riceve dalla moglie il regalo che non ti aspetti, il Video è virale

È stato un regalo davvero inatteso quello che un uomo della Florida ha ricevuto dalla moglie ed il video, diventato immediatamente virale, ha raggiunto i 3 milioni di clic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Helene N Montgomery (@hel.montgomery)

Non capita spesso di ricevere un regalo che cambia la vita ma è quello che è successo ad un uomo della Florida dalla moglie che ne ha poi pubblicato il video. Le immagini, diventate immediatamente virali, sono state diffuse tramite TikTok raggiungendo le 3 milioni di visualizzazioni. Helene Montgomery ha ripreso suo marito Geoff mentre apriva una scatola che “ufficialmente” avrebbe dovuto contenere dei biscotti. In realtà aprendo il regalo l’uomo si è trovato davanti un test di gravidanza positivo e un paio di scarpine da neonato. Subito dopo la comprensibile sorpresa è arrivata la commozione per una notizia tanto attesa. “Non eravamo sicuri di poter avere figli – ha dichiarato la donna travolta dalla popolarità – ecco perché mio marito è rimasto letteralmente sotto shock“.

LEGGI ANCHE -> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 10 Gennaio

Il video del regalo diventato virale

LEGGI ANCHE -> Test Psicologico: cosa pensano di te? Tutto nell’immagine

Helene ha raccontato della difficoltà di mantenere il segreto aspettando che il marito tornasse da lavoro. “Volevo che fosse una grande sorpresa – ha spiegato la donna – adesso non potremmo essere più felici“. Il video postato sul noto social network è diventato immediatamente virale raggiungendo le 3 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. TikTok è un social lanciato nel settembre del 2016 che ha avuto da subito un enorme successo. Gli iscritti hanno la possibilità non solo di guardare dei brevi video ma anche di crearne di nuovi. Grazie alla sua popolarità TikTok permette ai piccoli filmati di fare letteralmente il giro del mondo condividendo non solo momenti emozionanti come quello vissuto da Helene e Geoff ma anche attimi di puro divertimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Helene N Montgomery (@hel.montgomery)

Il riuscire poi ad associare le immagini ad una traccia sonora già fornita dal social permette agli utenti di creare simpatici video da condividere con gli amici.