Termina il match Parma-Lazio, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle della sfida.

La Lazio batte il Parma allo stadio Ennio Tardini per 2-0 nella 17^ giornata di campionato. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, ma con diverse occasioni per entrambe le squadre, la Lazio sblocca il parziale al 55’ con Luis Alberto che, servito da un buon passaggio di Lazzari, con un rasoterra batte Sepe e regala il vantaggio agli ospiti. Dodici minuti più tardi, Caicedo raddoppia dopo una bella azione corale con Milinkovic-Savic che riceve da Immobile e libera il colombiano che deve solo spingerla in porta.

Al 34’ Valenti si accascia a terra per un sospetto problema muscolare che lo costringe a lasciare il campo sostituito da Balogh.

Parma-Lazio: il tabellino e le pagelle

Secondo successo consecutivo per la Lazio che rimane all’ottavo posto in classifica e si piazza a meno uno dal Sassuolo, impegnato in trasferta questa sera con la Juventus. Il Parma, invece, incassa la nona sconfitta stagionale che gli vale il penultimo posto in piena zona retrocessione.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Busi 5, Osorio 5,5 (46’ Ricci 6), Bruno Alves 5, Valenti 5,5 (34’ Balogh 5,5); Hernani 6, Brugman 6,5, Kurtic 6; Sohm 5,5 (73′ Mihaila 6), Cornelius 5,5 (64′ Inglese 6), Gervinho 6,5. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Pezzella, Valenti, Dezi, Camara, Cyprien, Brunetta, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa 5,5.

Lazio (3-5-2): Reina 6,5; Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 7 (84′ Patric s.v.), Milinkovic 6,5, Leiva 6 (72′ Cataldi 6), Luis Alberto 7 (65′ Akpa Akpro 6), Marusic 6 (84′ D. Anderson s.v.); Immobile 6, Caicedo 7 (72′ Pereira 6). A disposizione: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Muriqi, Moro. Allenatore: Simone Inzaghi 6,5.

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Reti: 55′ Luis Alberto (L), 67′ Caicedo (L).

Ammoniti: 23’ Busi (P), 26’ Brugman (P), 63′ Hernani (P), 66′ Balogh (P), 69′ Akpa Akpro (L).

Espulsi: –

Note: 2’ e 3’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Caicedo (L).

Nel prossimo turno di Serie A, il Parma affronterà il Sassuolo nel derby emiliano, in programma domenica 17 gennaio alle ore 15:00. Derby anche per i biancocelesti che affronteranno la Roma venerdì sera allo stadio Olimpico.