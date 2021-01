Sabrina Salerno, le sue curve sotto l’effetto di un potere magico – FOTO

Sabrina Salerno è sempre più la regina dei social con foto da capogiro che pubblica spesso sui social network

Sabrina Salerno ha condiviso due scatti in cui si lascia ispirare da una famosa canzone degli Spandau Ballet, “Gold“. Infatti la showgirl ha scritto sui social parte del ritornello del brano e infine conclude la didascalia alla foto con queste parole: “il potere magico delle canzoni”. In effetti è un successo internazionale che mette di buon’umore e quindi la Salerno si è lasciata ispirare per le sue pose che lasciano a bocca aperta le migliaia di follower su Instagram. Le immagini della cantante pubblicate poco fa hanno già raccolto una serie di commenti entusiastici dei suoi fan, che l’hanno già riempita di complimenti e varie emoticon di cuoricini e faccine innamorate. Sabrina Salerno è vestita con un jeans attillato che mette in risalto le sue curve “pericolose” e un maglione con disegni tipicamente invernali. Il caldo indumento però non riesce a nascondere la sua figura snella e formosa in barba a tutte le influencer più giovani di lei.

Le meravigliose altre foto di Sabrina Salerno