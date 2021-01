Sabrina Salerno dall’estetista, ma che fatica! Fotonica in slip – FOTO

La bellissima showgirl Sabrina Salerno oggi si è concessa una seduta dall’estetista, le stories condivise sulla sua pagina Instagram sono mozzafiato

Sappiamo quanto Sabrina Salerno ami prendersi cura del suo aspetto fisico, la showgirl ci rende partecipi molto spesso delle sue sessioni di workout in palestra e ora a casa. Fisico mozzafiato, forse più bello di quando la vedevamo grintosissima esibirsi sul palco negli anni Novanta.

Stamane la cantante si è invece concessa un po’ di relax in un noto centro estetico di Padova. Per lei mattinata impegnata, prima una capatina a supervisionare con il marito Villa Vitturi a Maserada sul Piave, Treviso, un bellissimo complesso storico per ricevimenti, poi al Santo nel capoluogo patavino e infine al suo trattamento.

Sabrina Salerno, “fotonica” nell’ultimo scatto postato sui social