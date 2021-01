Ha vinto Sanremo 2013, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2013 è andato in onda dal 12 al 16 febbraio ed è stato condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Il Festival di Sanremo 2013 è stato presentato per la terza volta da Fabio Fazio dopo le precedenti esperienze del 1999 e 2000. Il presentatore è stato coadiuvato nella conduzione dalla comica Luciana Littizzetto e ha assunto anche la direzione artistica della kermesse. La novità di quest’anno è stata che in cantanti in gara nella sezione Campioni hanno portato due canzoni, tra queste solo una è stata poi scelta per proseguire la competizione musicale. Tra i giovani ha trionfato la canzone “Mi servirebbe sapere” di Antonio Maggio.

Al terzo posto si sono classificati i Modà con “Se si potesse non morire”, primo singolo del quinto disco della band “Gioia”. La medaglia d’argento è stata invece conquistata da Elio e le storie tese con “Canzone monotona”, con cui hanno vinto il Premio della critica “Mia Martini”.

Il vincitore di Sanremo 2013