Sara Croce, la doccia e l’asciugamano che copre poco.. immensa – FOTO

L’ex Madre natura ha pubblicato un altro dei suoi scatti su Instagram che mandano in visibilio i followers: una bellezza esagerata!

Sara Croce è una delle donne più desiderate degli ultimi anni e lo si può riscontrare dalla crescita spropositata che ha avuto sul popolare social network negli ultimi tempi.

La bella 22enne infatti ha raggiunto un seguito di 831mila followers che ogni giorno ammalia con degli scatti sexy in cui esalta la sua bellezza sconfinata.

Dopo aver sceso le famose scalinate dello studio di Ciao Darwin impersonando Madre natura grazie al suo fisico mozzafiato, di recente ha vestito i panni della Bonas di Avanti un altro, il game show in onda prima del Tg5 sempre condotto da Paolo Bonolis.

Sara Croce appena uscita dalla doccia

In questo scatto Sara si mostra in tutta la sua bellezza ‘al naturale’ infatti è appena uscita dalla doccia: senza un filo di trucco, con un turbante in testa e solo un asciugamano che la copre ma sembra impossibile contenere il suo seno prorompente e infatti le sue forme risaltano anche con un asciugamano.

Dunque, si alza la temperatura su Instagram in questa fredda mattinata domenicale dopo il buongiorno di Sara Croce, in bianco e nero, ai suoi followers.

Molti i commenti di apprezzamento dove il suo pubblico le fa notare quanto sia bella senza make up: “Bellissima anche senza trucco, una vera rarità!”, “Sei bellissima senza trucco..”, solo alcuni dei commenti rilasciati dai suoi followers e quasi 20mila like in meno di un’ora.

Che dire? Risaltare nel mondo di Instagram non è di certo semplice ma Sara ci riesce ad ogni suo scatto grazie a quel suo appeal innato.