Si attende il risultato dell’autopsia per definire con chiarezza le cause della morte di Solange: ancora dubbi da parte degli inquirenti

La morte di Paolo Bucinelli, vero nome di Solange, rimane un mistero irrisolto. Gli inquirenti, di fronte ai sospetti emersi a causa delle circostanze del decesso, hanno disposto il ritiro della salma. Nella giornata di ieri, sabato 9 gennaio, si sarebbero dovuti svolgere i funerali, ma il tutto è stato rinviato in vista dell’esecuzione dell’esame autoptico. Il corpo del sensitivo è stato ritrovato privo di vita lo scorso 7 gennaio, all’interno dell’abitazione di Collesalvetti. Stando alle fonti, Paolo si era recato presso l’ospedale di Cisanello qualche giorno prima, a causa di problemi glicemici.

Solange, gli inquirenti dispongono l’autopsia: sospetti sulla morte

Il pm Sabrina Carmassi ha ordinato il sequestro della salma per lo svolgimento dell’esame autoptico. La morte di Solange, che ha letteralmente spiazzato il pubblico a lui affezionato, è caratterizzata da troppe incertezze. Il corpo del sensitivo è stato ritrovato dai vigili del fuoco nell’abitazione di Collesalvetti, ed in circostanze alquanto sospette: da giorni, Paolo non rispondeva alle telefonate di amici e parenti.

Secondo le prime ricostruzioni, Bucinelli si sarebbe recato presso l’ospedale di Cisanello (Pisa) nella giornata del 2 gennaio: a seguito di alcuni controlli per problemi glicemici, tuttavia, il sensitivo aveva firmato per non farsi ricoverare. Nonostante il medico che ha esaminato il corpo abbia affermato che la morte è avvenuta per cause naturali, gli inquirenti vogliono vederci chiaro. A tale scopo, il pm ha deciso di rinviare il funerale, che si sarebbe dovuto svolgere nel primo pomeriggio di ieri.

Solo l’autopsia sarà in grado di ricostruire con chiarezza le dinamiche della morte di Solange. Si attende il risultato degli esami, per aprire eventuali nuove indagini sul sospetto decesso.