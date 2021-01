Teresa Langella, la FOTO sott’acqua che fa impazzire i fan. Una sirena senza coda, stupenda

Uno scatto sublime quello condiviso da Teresa Langella nella sua pagina Instagram, una moderna sirena dentro un acquario di pesci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

L’ex tronista di “Uomini e Donne” e attuale speaker di Radio 105 Teresa Langella cattura e stupisce ancora. 841mila sono i follower che la seguono quotidianamente e la adorano per il suo carattere solare e l’allegria che sa trasmettere con così grande trasporto.

Per lei dopo tre comparse nel programma “Uomini e Donne”, la prima nel 2010 per corteggiare Leonardo Greco, la seconda nel 2011 per il tronista Andrea Angelini, la terza è stata quella buona perché le ha permesso di conoscere il suo attuale fidanzato Andrea Dal Corso.

Teresa Langella, una sirena con il suo principe. La foto impazza