Tommaso Zorzi smaschera Stefania Orlando al GF Vip: il VIDEO choc che la inchioda. L’influencer ha raccontato a Cecilia Capriotti che l’amica voleva inscenare una lite

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi oramai sono ai ferri corti. Tutto è cominciato ieri sera, quando in occasione della festa brasiliana, Tommaso ha deciso di dedicare un po’ di attenzioni a Dayane Mello ballando insieme a lei per omaggiare il suo Paese. Stefania non ha apprezzato questo suo comportamento, perché la scorsa settimana lei e Dayane hanno litigato e non si aspettava di vederlo ballare proprio insieme a lei, nonostante la sera precedente lei in primis si fosse avvicinata a Dayane per ballare.

GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ai ferri corti: “Voleva inscenare una lite”

Tommaso si è arrabbiato tantissimo per la scenata che gli ha fatto. “Io sono gay, ho 25 anni e sono single, tu sei sposata hai 50 anni e sei etero. Non puoi comportarti come se fossi la mia fidanzata, io ho il diritto di ballare con chi voglio“. Nessuno dei due ha voluto provare a chiarire, entrambi fermi sulle loro ragioni. Tommaso stamattina, parlando con Cecilia, ha scoperto che Stefania ha chiesto ad entrambi di nascosto di inscenare una finta lite, proprio come a suo tempo fece Matilde Brandi con Maria Teresa Ruta.

oddio raga ora questa frase ha un senso.. #tzvip pic.twitter.com/qyB8mlwf2s — tina; 55%“la portineria è aperta”🐍 (@quitemisshome_) January 10, 2021

E così torna anche quello che è accaduto qualche giorno fa, quando Stefania ha provocato casualmente Tommaso e lui ha sbottato dicendo: “So cosa stai cercando di fare, fermati perché se comincio a parlare poi è la fine. Non lo voglio fare“. I due al momento sembrano essere veramente ai ferri corti: riusciranno a chiarire questa brutta lite o è la fine di un’amicizia?