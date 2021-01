L’ex gieffina, influencer, cestista, modella e showgirl pubblica una foto clamorosa mentre fa un bagno nella vasca.

Lo scatto esplode di curve, ma la più sexy è senza dubbio il sorriso!

Valentina indossa un costume azzurro a pois, ha un make-up luminoso e i capelli raccolti in una cipolla stile messy.

Con le mani, gioca con la schiuma, presente su tutta la vasca, ma non abbastanza da coprire le sue lunghe gambe sensazionali!

Con più di 45.000 like e 100 commenti in tre ore, Valentina spopola su Instagram: i followers restano incantati da tanta bellezza concentrata in una sola persona!

Photoshop e followers comprati: ecco cosa ne pensa Valentina!

Molti profili Instagram di influencer si trovano al centro dei riflettori per due argomenti che fanno molto discutere: followers comprati e Photoshop.

Ecco cosa ne pensa la Vignali: “Ritoccare le foto ovviamente, quasi sempre. Ma il 90% delle volte non sono io (che al massimo uso i filtri di Vsco Cam) ma il fotografo che cura lo shooting, la post produzione e il rendere tutto perfetto fa parte della moda: è arte e sarà sempre così. Per quanto riguarda i followers comprati è una cosa che non condivido e mi sta parecchio sui coglioni, la trovo una cosa da sfigati“.

Valentina, per concludere il discorso, aggiunge: “Con la moda dei social avere grandi numeri ha preso il sopravvento. La maggior parte delle volte si nota proprio: una persona che ha 100.000 followers e 34 like a foto non sembra un po’ sospetta?“.