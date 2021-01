Zoe Cristofoli in bikini: la principale attrazione della spiaggia – FOTO

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona posta una foto in riva al mare di Dubai: il bikini bianco distoglie l’attenzione dal panorama!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

La modella ed influencer veronese posta questo scatto, nel quale sembra un angelo tatuato sulla riva di un mare da sogno!

Lo stile di Carolina è inconfondibile: ha un costume a due pezzi bianco, abbinato agli occhiali da sole.

I fiocchetti sulla parte laterale del fianco la rendono ancora più sensuale: che spettacolo!

La foto ha superato i 65.000 like e i 200 commenti in cinque ore, tra i quali spicca quello della famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta del tronista, Virginia Stablum, che le invia delle emoji innamorate.

Zoe Cristofoli e la sua ex relazione con Fabrizio Corona: ecco la verità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Nel corso di un’intervista a Storie Italiane, in onda su Rai 1, Zoe ha raccontato dei dettagli sulla sua passata storia d’amore con l’imprenditore Fabrizio Corona: “Abbiamo avuto un paio di mesi di frequentazione”.

E ancora: “All’epoca si era già lasciato con la Provvedi. Ci siamo messi insieme mentre eravamo in vacanza, un contesto diverso da quello quotidiano. Poi sono emerse difficoltà nel gestire le varie cose. Non mi sono trovata bene e ho preferito proseguire per la mia strada, da sola“.

