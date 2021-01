Aida Yespica, pigiama party in intimo trasparente. I fan si scatenano, troppo bella – FOTO

La modella e showgirl Aida Yespica ha condiviso alcune stories che la vedono insieme ad un’amica per un pigiama party molto piccante

850mila follower sempre in aumento. La bellissima modella e showgirl venezuelana Aida Yespica stupisce sempre con grandi prestazioni sensazionali. Ieri nella sua casa milanese un piccolo ritrovo con la sua famiglia che è in Italia per le festività, pranzo e cena in compagnia e poi un giro dall’estetista per rifare la manicure.

La 38enne ha anche pubblicato alcune stories assieme all’amica Sissi che la vedono in camera da letto per un pigiama party, bellissima lei indossa una canotta leggera trasparente bianca da cui si intravvede il seno abbondante. Una delizia per gli occhi di molti suoi fan che la seguono da anni e dal suo debutto nella casa del Grande Fratello.

Sguardo languido e abbracci stretti con l’amica, Aida ha un fascino ipnotico che nonostante gli anni cattura sempre, di una bellezza che aumenta con l’aumentare dell’età.

Aida Yespica, l’amore sconfinato per “Geppy”

La modella però condivide pochi scatti della sua vita privata fatta di famiglia e di suo figlio 12enne Aron, nato dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. La relazione purtroppo non ha retto, nel 2012 Aida Yespica si è sposata con Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano, ma si lasciarono nel febbraio dell’anno seguente.

Poi per qualche anno per lei solo storie passeggere, come quella con il finanziere Roger Jenkins è forse stata la più importante. Da qualche mese invece sembra fidanzata con il napoletano 35enne Giuseppe Lama. La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2017 ad Ibiza, poi il tira e molla e ora sembra siano inseparabili, tanto che Aida parla di figlio con lui:

“Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo. È una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano. A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo”.