Ainett Stephen: un balcone sul balcone, il messaggio ai fan FOTO

Ainett Stephen lancia un messaggio motivazionale ai fan, il suo buongiorno è scintillante e pieno di bellezza

Tutti la conoscono come la Gatta nera nel celebre programma di Pino Insegno Il Mercante in fiera, andato in onda su Italia 1 negli 2000. Stiamo parlando di Ainett Stephens, modella, showgirl e conduttrice televisiva di origine venezuelana. E’ ormai tanto tempo che la donna non viene vista in tv, infatti dopo aver dato alla luce un bambino, ha deciso di dedicarsi prettamente alla famiglia.

Ainett Stephens: cosa dice ai fan? FOTO

“Io vado a mille per realizzare i miei obiettivi”. Scrive la modella su Instagram dove nella sua ultima foto sfoggia tutta la sua bellezza, incantando il web. Ainett, ormai moglie e mamma, parla di mete da raggiungere in questo nuovo anno, invita i fan ad impegnarsi in qualcosa e portare avanti i propositi del 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Prima la foto in ascensore e poi sul balcone dove mette in evidenza il suo lato A, desiderato da tutti. Una maglia bordeaux attillata e una gonna di pelle. I fan implodono alla vista di così tanta bellezza. Per la Stephen il trucco non deve mai mancare e il rossetto è la ciliegina sulla torta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Il suo balcone è sempre in primo piano ed esplode sul web dove i fan rimangono senza parole. “Io rimango concentrato sulle tue bombe” scrive un utente; “Pazzesca” continua un altro. Anche il sorriso non le manca e la modella ha ancora tanto da offrire, chissà se un giorno tornerà in pista?