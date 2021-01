Alba Parietti: “Ciao amico mio adorato”, su Instagram il messaggio

Alba Parietti commuove i fan con un messaggio su Instagram. La donna passionale e sensibile trasmette le sue emozioni al pubblico

Alba Parietti è un volto noto della televisione italiana, l’ospite per eccellenza ai talk show di Barbara D’Urso, amica di Alfonso Signorini e mamma di Francesco Oppini, ex concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Molto attiva sui social, su Instagram condivide con i suoi fan ricordi, momenti felici e tristi, mancanze. Per lei la community è ormai una seconda famiglia e non può più farne a meno. Il suo ultimo post è dedicato ad un amico molto speciale per lei: “Ciao amico mio adorato”.

Alba Parietti: a chi è rivolto il messaggio?

Alba Parietti è solita dedicare i suoi post a persone a lei care, come il figlio o amici. Specialmente quando si tratta di ricordarli perché non ci sono più e la mancanza inizia a farsi sentire. E’ accaduto tanto tempo fa con Fabrizio Frizzi ed ora con il suo amico Giuseppe Lanza di Scalea, morto tre mesi fa. Il suo dolore è ancora forte e la ferita ancora aperta. “Sei stato l’amico migliore che io abbia mai avuto. Tre mesi , senza di te, ma continuando a dialogare con te – scrive – Da quel giorno se sempre stato comunque presente. Una magnifica presenza”.

Il messaggio è toccante anche per chi legge. La Parietti sa arrivare dritta al punto e con questo post è riuscita a far capire al pubblico il suo stato d’animo. Il sorriso può nascondere spesso tanto dolore.