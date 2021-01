La cantante e attrice spagnola condivide una foto con i followers di Instagram: uno stile casual che manda tutti in tilt!

Ana Mena è sempre più bella: con questa foto mossa, ha mandato in visibilio migliaia e migliaia di seguaci!

Indossa un crop-top colorato molto corto, delle scarpe da ginnastica bianche e un paio di jeans slacciati, che lasciano intravedere lo slip nero: uno stile da fuoriclasse!

I capelli sono mossi e sciolti, il make-up è leggero e la sua espressione è insolita, ma Ana sa sempre come fare breccia nel cuore di chi la guarda: incantevole!

Moltissimi gli apprezzamenti dei fans: più di 10.000 like e 100 commenti in mezz’ora.

Ana Mena, l’artista dalle mille passioni!

Ana Mena è fra i personaggi più interessanti del momento: coltiva moltissimi interessi, tra cui il canto, la musica e la recitazione.

Durante un’intervista ne ha parlato così: “La musica è la mia vita da quando ero bambina. Mia madre ha cantato il flamenco e ho sempre ammirato tutta la musica. Lavoro da quando avevo 9 anni. Ho partecipato a tutti i concorsi nella mia regione e in seguito ho realizzato film e serie come attrice. Ho fatto la mia musica per 3 o 4 anni e certamente non potevo fare nient’altro“.

E ancora: “La recitazione è un’altra delle mie passioni. Musica e recitazione vanno di pari passo. Quando canti una canzone, devi dire cosa stai dicendo“.