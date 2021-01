La famosa cantante e conduttrice televisiva italiana pubblica un post con una didascalia che fa sorgere dei dubbi tra i fans.

La bellissima Anna Tatangelo, che nella foto vediamo seduta a gambe incrociate e con le mani sulle scarpe, ha inserito una descrizione molto profonda: “Alcuni pensano che tenere duro renda forti, ma a volte è lasciarsi andare che lo fa“.

Ha indubbiamente uno stile pazzesco: indossa un maglioncino nero, con un leggero scollo a V; un paio di pantaloni completamente aperti lateralmente dalle cosce in giù e delle sneakers bianche.

In poco più di ora ha già ricevuto 27.000 mi piace e 230 commenti: post super apprezzato!

Anna Tatangelo cambia grazie ad Achille Lauro: “La mia trasformazione è avvenuta…”

Grazie, in parte, al singolo cantato con Achille Lauro, la Tatangelo ha subìto una trasformazione, dal punto di vista lavorativo e stilistico: “La mia trasformazione è avvenuta in maniera molto naturale, dopo l’ultima partecipazione al Festival ho deciso di mettermi in studio e percorrere un’altra strada che comunque è nella mia pelle, questo genere mette in risalto le mie caratteristiche. Quando nell’immaginario collettivo vieni fortemente impressa in un certo modo, cambiare è molto più difficile rispetto a un artista che è in giro da qualche anno“.

Molti fans hanno apprezzato la sua inversione di rotta, tanti altri invece ne sono rimasti delusi, ma tutti sono d’accordo sul seguente aspetto: la sua voce è unica, sublime e inimitabile!