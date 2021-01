Ashley Rose, divina. Sembra una dea, spacco vertiginoso e seno esplosivo – FOTO

La fidanzata del calciatore Kévin Malcuit, Ashley Rose si trova a Dubai e ha postato uno scatto direttamente dal centro della città, divina

Un post condiviso da 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 👑 (@ashleyroseglam)

Forse molti conoscono di più il fidanzato 29enne Kévin Malcuit, calciatore difensore del Napoli, eppure lei, Ashley Rose, è uno schianto. Eppure nel 2018 quando si è trasferita con lui a Napoli ha ricevuto moltissimi insulti razzisti per il suo aspetto fisico troppo afro.

La ragazza intervistata aveva dichiarato che: “Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti, non volevo crederci, ma vedo che è vero. Non tutti per fortuna. E poi è sempre più facile dietro il suo telefono”.

E ancora: “Da quando sono arrivata, i napoletani sono disgustosi con me. Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché abbiamo gli stessi capelli. Non sono la classica donna del calciatore ideale qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli e quando vedo i tuoi commenti sono molto più bella di tutti voi perché ho l’anima più bella. Non sono in una relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa”.

Ashley Rose, un incanto sotto i grattacieli di Dubai