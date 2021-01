Baby K: pantera nera in mezzo alle montagne, sguardo accattivante FOTO

Baby K è in pausa o sta già pensando al suo nuovo singolo estivo? Intanto si gode del relax in un paesaggio meraviglioso e posta una foto

In estate è su tutte le auto degli italiani, con la sua musica fa divertire e rallegrare chiunque la ascolti. Stiamo parlando di Baby K che dopo il successo di Roma-Bangkok, brano realizzato insieme a Giusy Ferreri, è riuscita a costruirsi il suo percorso ed arrivare al successo. Estate dopo estate è pronta a rinfrescare il pubblico con le sue canzoni orecchiabili lavorando sempre accanto di personaggi altrettanto famosi.

LEGGI ANCHE>>>I fatti vostri, Giancarlo Magalli alla collega: “Questa non si tiene”

Baby K: in montagna per relax o lavoro? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Nicole Minetti infiamma Instagram con foto bollenti in bikini, illegale-FOTO

“Grandi progetti” scrive la cantante su Instagram e poi ancora ” Impaziente”. A cosa starà alludendo la giovane artista che tutti noi adoriamo? Nella sua ultima foto è in montagna coccolata da una pelliccia nera. Il suo sguardo accattivante nasconde qualcosa di curioso e che fa domandare ai fan cosa stia succedendo. Sta già lavorando ad un brano per la prossima estate? O ad una canzone per questo inizio del 2021?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Pelliccia nera, maglione bianco e gonna di pelle. Le temperature sono molto basse, ma Baby K non sembra preoccuparsene. Nella foto appare decisa e dritta all’obiettivo. “Vogliamo sentire i progetti” commenta un fan; “La nostra super femmina alfa è carica” scrive un altro utente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Cresce la curiosità tra i follower arrivati a più di settecentocinquanta mila. Baby K non è solo una brava cantante, ma anche un persona d’ora che sa farsi valere in ogni situazione.