Barbara D’Urso, anteprima di bellezza: la “Carmelita” torna a farvi sognare – FOTO

Barbara D’Urso accende l’entusiasmo di follower e telespettatori di “Domenica Live”: bellezza infinita in anteprima, nel camerino

L’avevamo lasciata più energica che mai e ora si ripresenta alla stessa maniera, per festeggiare il primo appuntamento del 2021. Parliamo di Barbara D’Urso, la conduttrice e madrina assoluta della Mediaset, pronta a farvi sognare con le sue “imprese” da pettegolezzo.

I telespettatori saranno certamente contenti di tornare a conoscenza dei fatti di “cronaca rosa” e da rotocalco del gossip. E chi se non la nostra “Carmelita” poteva ritornare a raccontarceli uno ad uno? Il 2020 per certi versi è stato l’anno della consacrazione per lei, sempre più nel “vivo” delle vicende che ruotano attorno ai vip più glamour e seguiti d’Italia. Dal tentativo di riappacificazione tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko, fino al dolore e la commozione, espressi in diretta dopo la tempestiva notizia della morte di Diego Armando Maradona.

Insomma, i buoni propositi fioccheranno certamente anche nell’anno venturo e Barbara sarà sempre lì, in prima linea a “dirigere” l’orchestra di “Domenica Live”

Dopo aver smaltito le “abbuffate” di Capodanno, anche per Barbara D’Urso è arrivato il momento di ritornare ai posti di comando. Dopo l’inevitabile riconferma del suo ruolo di regina assoluta della Mediaset, la “Carmelita” della tv è tornata a farci sognare, grazie al talento e le anticipazioni sulle vicende che riguardano il gossip del Belpaese.

Sempre informata di ciò che accade nella vita privata delle altre persone, specialmente nei vip è entrata nelle loro case, per conoscere tutti i dettagli che hanno accompagnato i vari personaggi del mondo dello spettacolo a concludere la fine di un anno così terribile.

La prima puntata del 2021 di “Domenica Live” ha riservato tante sorprese per gli appassionati. Anche se quella più grande si è verificata durante l’anteprima del programma. La “Barbarella” napoletana ha postato su Instagram, un’anticipazione da sogno, che evidenzia una bellezza spettacolare e intramontabile, quale la sua, ancor più rinnovata di prima.

Il selfie davanti allo specchio della D’Urso regala la prima gioia dell’anno a fan e telespettatori, grazie ad un dècollète brillante. “Calibrato” alla perfezione in un contesto “ornamentale” classico e romantico, come si può evincere dal suo outfit a “fiori”. Lo sguardo accattivante accompagna i 16,4 mila fan a sognare in grande e ad occhi aperti, per un rientro di “fiamma” vertiginoso