Sulla pagina Instagram di Belen Rodriguez è apparso uno scatto di una Birkin Hermes. La bellissima argentina può aggiungere alla sua collezione la borsa luxury più costosa al mondo.

Più di una semplice borsa. La Birkin Hermès è un sogno lussuoso che si tramanda da generazioni. E Belen Rodriguez non ha potuto farne a meno. L’amore della showgirl argentina per le borse luxury è noto. In particolare sono i brand francesi a conquistarla. Da Celin a Chanel a YSL. Accessori da cifre da capogiro al pari di veri e propri investimenti. Sulla pagina Instagram Belen ha condiviso una foto della nuova new entry.

Si tratta del prezioso modello Birkin firmato Hermès in pelle di coccodrillo marrone con inserti di palladio. Misura 35 cm, presenta doppio manico, chiusura a patta e lucchetto. Anche se la Maison francese non rivela il prezzo di listino, sembrerebbe che il suo valore si aggiri tra i 40 mila e 70 mila euro. Una cifra che non spaventa la Rodriguez. Come per molte star, questa borsa è la più desiderata al mondo.

Belen a Parigi per lavoro si concede il lussuoso acquisto

Belen non svela nulla sull’acquisto, solo una lo testimonia. Si intuisce che lo scatto arriva da Parigi. La modella si trova nella capitale francese per lavoro. Qui sta sponsorizzando il brand Tory Burch. In un post indossa un look firmato dal marchio. Camicetta a pois e tacchi gialli rendono l’outfit molto parigino. Il tutto accompagnato dalla cornice di un romantico angolo cittadino. Nella foto spicca il cartello rue Saint-Honorè, via francese dei negozi di lusso.

E’ qui che dal 1889 ha sede il più noto negozio di Hermès. Ispirata dall’ambientazione, Belen scrive in francese, nella didascalia al post, una citazione di Victor Hugo. Significato letterario: “La libertà comincia dove finisce l’ignoranza”.

Dopo i giorni a Parigi alla showgirl non resta che tornare in Italia e mettere in sicurezza il nuovo acquisto da capogiro.