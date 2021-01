Belen Rodriguez, coperta (parzialmente) da un conturbante gioco di ombre – FOTO

Belen Rodriguez, lo scatto in bianco e nero incuriosisce i follower: il gioco di ombre la avvolge ma lascia scoperte alcune parti del corpo.

Belen Rodriguez, scatto in bianco e nero che suscita scalpore: avvolta da un sensualissimo gioco di ombre, alcune parti del corpo della bellissima showgirl argentina rimangono scoperte. I piedi scalzi, seduta su un baule e con lo sguardo rivolto altrove, si lascia immortalare in questa nube che si viene a creare. Rimangono scoperti, oltre i piedi, anche il viso e le gambe…il risultato è davvero suggestivo ed i quasi 10 milioni di follower ne sono estasiati. Uno scatto diverso da quelli che la showgirl solitamente propone, una versione inedita che rapisce. Fioccano i commenti di amore intrisi di passione.

Belen Rodriguez protagonista di un polverone mediatico per…una borsa

Belen Rodriguez posta la foto di una borsa di un brand di lusso – Hermès – il cui valore si aggira attorno ai 30.000 €. La borsa è una Birkin ed è realizzata in pelle di coccodrillo marino marrone. Ovviamente, considerati i tempi delicati nel quale ci si trova, i follower si sono schierati contro Belen, sottolineando la mancanza di buon gusto e tatto per aver postato una foto di una borsa che vale tanto a dispetto di una popolazione prostrata dall’emergenza sanitaria. Ma non ti vergogni in questi tempi a postare una borsa che costa più di 20mila euro? Sei al corrente di quante famiglie italiane non arrivano a fine mese? Che con questi soldi ci devono campare per 2 anni?…Qualcun altro invece sottolinea il sacrificio degli animali per realizzare questo prodotto.

Insomma, il gesto non è stato apprezzato. Nessuna risposta al momento da parte della diretta interessata.