Belen Rodriguez e la figuraccia social: posta la FOTO di un’altra influencer

Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto presa dal web spacciandola per propria: scoppia la polemica sul social

Brutta figura per Belen Rodriguez, solita a postare foto sensualissime che riscuotono clamore e successo, stavolta è incappata in un errore non irrilevante.

La bella showgirl argentina infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae dei piedi iperfemminili, vestiti da un paio di scarpe all’ultima moda con tacco a spillo.

Diversi come sempre i complimenti, ma qualche utente più attento tuona “per quale ragione prendi foto dal Web passandole per tue?”.

Proprio così, perchè la sexy conduttrice avvrebbe aggiunto allo scatto una descrizione non fraintendibile: “Sulle mie scarpe…“. Ma di chi erano in realtà?

Belen Rodriguez posta la foto di un paio di scarpe ma è di un’altra influencer: la polemica

Dopo aver pubblicato l’immagine incriminata, molti sono stati gli utenti a scagliarsi contro di lei, ma non è tutto. Come era pronosticabile, tra gli oltre 9 milioni di followers dell’argentina, qualcuno ha riconosciuto la fonte di quello scatto.

Presente su Instagram già nel distante 11 aprile, la fotto appartiene a un’influencer russa di nome Maya Zaboshta. Quest’ultima ha poi reagito sul social con un post in cui ringraziava i suoi fan “Sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il supporto”.

In prima linea a taggare la proprietaria un’attentissima Valentina Vignali. Molte le sollecitazioni alla denuncia tra i commenti al post.

Tuttavia in fondo potrebbe non essere andata così male all’influencer russa, considerando che il suo profilo conta 250mila followers, che per quanto numerosi, niente a confronto con la cifra di Belen.

La pubblicità di questa piccola contesa potrebbe averla resa nota a chi ancora non la conoscesse e dunque giovato alla sua fama.

Come si difenderà la nostra Belen Rodriguez? La scritta lasciava intendere che fosse uno scatto dei suoi piedi, ma potrebbe anche appellarsi a un malinteso a causa del contenuto vago nelle sue parole.

Vedremo come andrà a finire, ma una cosa è certa. In quanto a gossip, la meravigliosa showgirl non smette mai di attirare l’attenzione su di sè. Ed è risaputo: bene o male, purchè se ne parli.