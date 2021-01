Can Yaman e Belen, la scoperta su Instagram manda in delirio i fan

Can Yaman e Belen cosa hanno in comune? Lo rivela direttamente il social dell’immagine. La notizia ha messo in subbuglio i fan

Due volti noti e molto apprezzati dal pubblico per la loro bellezza. Un uomo e una donna, tra i più desiderati della televisione e dei social. Parliamo di Can Yaman e Belen Rodriguez.

I due negli ultimi giorni hanno messo a soqquadro il web. Un particolare su di loro ha destabilizzato i fan e la notizia è corsa più veloce della luce. Belen non ha bisogno di molte presentazioni, l’attore turco, invece, si è fatto conoscere grazie alla soap opera Daydreamer – Le Ali del sogno che in Italia va in onda su Canale 5.

30 anni e una bellezza inaudita, tutti lo cercano e lo acclamano come è accaduto anche quando è arrivato a Roma per partecipare a C’è posta per te e la registrazione di uno spot pubblicitario, che lo vede protagonista insieme a Claudia Gerini, diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

Can Yaman e Belen: la rivelazione dei social

È direttamente Instagram che ha consegnato a tutte le fan di Can Yaman la scoperta che ha spiazzato tutti. Il bell’attore sul social è seguito da quasi otto milioni di follower ed i più attenti hanno notato che tra questa grande schiera di fan ce n’è una molto speciale. È proprio la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez dunque segue su Instagram il bellissimo attore turco. Anche lei rimasta folgorata dalla bellezza di Can Yaman? È probabile come anche il fatto che l’ex d Stefano De Martino possa essere un’appassionata di Daydreamer.

In molti hanno ipotizzato che tra i due ci potesse essere del tenero ma facendo un’analisi accurato non è così. Il bell’attore ha più volte detto di essere single e Belen pare sia molto innamorata del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

Beln resta dunque solo una fan speciale di Can Yaman, non negherà di certo la sua bellezza e anche bravura come attore, ma nulla di più.