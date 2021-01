Carlo Conti e il saluto che non ti aspetti

Il successo di “Affari Tuoi” su Rai 1 riserva altre sorprese per Carlo Conti. Un’imitazione da standing ovation esalta i presenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Oronzo (@oronzoida)

Sabato 9 Gennaio è andata in onda la terza puntata di “Affari Tuoi”, il celebre programma dei “pacchi” da fior di quattrini. Durante la trasmissione abbiamo assistito ad una performance da “stropicciarsi” gli occhi. I presenti in studio non hanno trattenuto lacrime di ilarità e lo stesso è stato per il conduttore e frontman Carlo Conti.

Un “calcio” alle “intemperie” di fine anno che sono piovute sul conto della sua vita. Infatti il presentatore fiorentino è stato costretto ad ingaggiare una battaglia all’ultimo respiro con il Covid-19. Allora era il “direttore d’orchestra” di “Tale e Quale Show”, che è stato costretto a disertare per vincere la “guerra” in terapia intensiva. Alla fine dell”‘incontro”, Carlo è tornato più forte che mai, tra le “braccia” del suo pubblico.

L’agonia del virus però ha riservato strascichi sorprendenti al frontman più in voga del momento, costretto a rinunciare per sempre ai quiz show di fama nazionale, come l'”Eredità”

LEGGI ANCHE —–> Affari Tuoi, Nino Frassica: “Mi lavo le mani perchè…”

Carlo Conti ad “Affari Tuoi”: “Quì abbiamo un saluto…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tv Italiana (@tv_italiana)

LEGGI ANCHE —–> SanPa. La verità sul processo Muccioli raccontata nella docuserie Netflix



Dopo aver “smaltito” ogni ombra del temibile Covid-19, Carlo Conti è ritornato pian piano alla normalità e alla conduzione dei programmi Rai. L’ultimo in oridne di tempo è “Affari Tuoi”, la trasmissione dei “pacchi ricchi”, condotta in passato da Flavio Insinna. Durante la terza puntata del programma, risalente allo scorso sabato, tra gli ospiti, vi era Emanuela Aureli.

L’imitatrice del piccolo schermo si è esibita in diretta tra una scelta e l’altra, menzionando di tanto in tanto personaggi celebri del mondo Mediaset. Carlo Conti l’ha presentata ai telespettatori della Rai con un “Abbiamo un saluto…”. Molti hanno interpretato il “siparietto” come un “affronto” per vincere in qualche modo la concorrenza della Mediaset, sull’altra sponda del naviglio.

E chi se non Barbara D’Urso poteva finire nel mirino del “bersaglio”. L’attrice di Cesi ha divertito in maniera esilarante il pubblico da casa e i presenti in studio, imitando una frase della D’Urso, molto comune: “Siete pazzeschi! Vi Voglio bene. Col cuore!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Aureli (@emanuela_aureli)

Una performance asserita da Carlo Conti con l’attributo di “Meravigliosa!”. Per lo showman è stata l’occasione per ritrovare quel sorriso perduto degli scorsi mesi, per la gioia di tutti i suoi fan