Carlo Conti e la richiesta insistente a Gabriel Garko, il no secco dell’attore

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi-Viva gli sposi Carlo Conti ha incalzato più volte Gabriel Garko ma lui non si è “concesso”

Gabriel Garko è stato tra gli ospiti della terza puntata di Affari Tuoi-Viva gli sposi andata in onda sabato su Rai 1. Alla guida del programma serale il grande Carlo Conti che ha ritrovato l’attore negli studi Rai dopo la bella esperienza trascorsa a Sanremo 2016.

Il presentatore, infatti, aveva scelto Garko come sua spalla, insieme ad altre vallette, per la presentazione. Ed i due nello studio di Affari Tuoi-Viva gli sposi hanno ritrovato anche un altro protagonista di quel Sanremo, Francesco Gabbani che oggi è uno dei cantanti italiani più apprezzati. Quell’anno Gabbani era tra le giovani proposte e vinse all’Ariston con il brano Amen.

Lo stesso cantante dopo la sua esibizione con alcuni dei suoi brani più famosi ha voluto ringraziare Carlo Conti per aver creduto in lui e per averlo lanciato nel mondo della musica: “Hai creduto in me” gli ha detto e Conti: “Il merito è tutto tuo, non mio”.

Carlo Conti e Gabriel Garko, l’attore: “Nooo! Di nuovo?!”

Ma prima che Francesco Gabbani cantasse Carlo Conti ricordando proprio il Festival di Sanremo che ha condotto insieme a Gabriel Garko ha fatto una richiesta all’attore.

Una richiesta scherzosa alla quale Garko non ha però ceduto. Gli ha chiesto ironicamente di presentare Gabbani come quell’anno all’Ariston e l’attore ha precisato: “Sicuramente non riuscivo a leggere il gobbo”.

E Carlo Conti, ancora, “Come lo presentavi?” gli ha chiesto e allora Garko, anche un po’ imbarazzato, “Nooo! Di nuovo?!” facendo ridere sia Carlo Conti che Francesco Gabbani. Il presentatore, ridendo, gli ha fatto una nuova sollecitazione per questa presentazione in stile sanremese.

“Dai. Dirige l’orchestra il maestro…” ha incitato Conti a Garko ma lui ha ripetuto un fermo: “No!”.