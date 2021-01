Dayane Mello ha una teoria sulla Orlando, sfrutterebbe Tommaso Zorzi

La Mello sostiene che Stefania Orlando stia sfruttando l’amicizia con Zorzi per la sua popolarità e solo per questo motivo

Dayane Mello ha confessato a Mario Ermito che è convinta che la Orlando stia sfruttando Zorzi, che è molto popolare per rimanere più a lungo nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo la modella brasiliana, la Orlando ha visto che Zorzi era molto popolare e si è accozzata. Ma ora che Tommaso sta indirizzando la sua attenzione ad altri concorrenti, in particolare Dayane si riferisce a lei stessa, la Orlando fa uno spettacolo litigando con lui per avere il video in puntata.

Dayane Mello contro Stefani Orlando, è tutta una strategia

La Mello ne è sicura, la Orlando ha una sua strategia per rimanere nella casa e inoltre a suo dire avrebbe anche manie di protagonismo. Continua insistendo su questo punto e sostenendo che la Orlando manipoli il povero Tommaso per i suoi scopi. La Mello difende dunque il giovane sostenendo che è una vittima. La polemica è nata da un litigio inaspettato tra la Orlando e Zorzi. Il motivo scatenante della lite sarebbe stato proprio il riavvicinamento dell’influencer a Dayane.

La Orlando comincia dunque a parlarne con la Salemi e la Capriotti e quando Zorzi lo scopre il tutto sfocia in una lite furiosa e lui la attacca sostenendo che fa tutto per avere le clip in puntata. Una lite alquanto strana e forse un pò esagerata da parte di entrambi. Zorzi è apparso troppo agitato e poco volenteroso di chiarire con l’amica e la Orlando troppo sconvolta per un riavvicinamento che non si sa che epilogo avrà. In molti attaccano comunque la Orlando sostenendo che lei litiga solo per far parlare di sè, di questa idea è apparsa anche la Capriotti.

Mario Ermito invece dopo le parole dette da Dayane sostiene invece che la Orlando provi davvero una profonda amicizia nei confronti di Tommaso, e che la vorrà coltivare anche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.