Dayane Mello, che è in nomination al GF Vip, potrebbe essere a rischio eliminazione. Ma qualcosa di inaspettato la attenderà

Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana, risulta essere uno delle personalità più forti all’interno della casa del Grande Fratello.

Tra controversie e apprezzamenti, è riuscita a farsi conoscere sempre più approfonditamente, parlando anche della sua vita complicata. Data più volte come favorita, riscuote un grande successo dal pubblico, che numeroso la segue anche sui social.

Personaggio complesso, il suo carattere è carico di sfumature che lasciano spazio a interpretazioni, spesso sfociate in gossip e critiche.

LEGGI ANCHE —> Polina Malinovskaya, la bionda dallo sguardo che ‘uccide’: che fascino

Dayane Mello in nomination al GF Vip ma una sorpresa è in serbo per lei, di che si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, Dayane Mello dichiarazione choc: lascia i concorrenti senza parole

La sensuale modella brasiliana è stata anche soggetta a insulti, infatti proprie in queste ore su di lei si starebbe consumando un caso mediatico in Brasile.

Il Paese difende la sua connazionale anche nei programmi di punta, considerandola vittima di discriminazioni sessiste, razziste e xenofobe da parte del pubblico italiano.

Ma pur essendo stata oggetto di contestazioni, è riuscita a raccogliere anche moltissimo affetto da parte dei fan che la seguono. Molti in queste ore stanno aspettando carichi di aspettative il responso di questa sera al GF Vip, che la vede in nomination insieme ad altri 8 concorrenti.

Ma non si parla solo di una possibile eliminazione. Sembrerebbe da alcune anticipazioni trapelate, che nel corso della puntata in diretta su Canale 5, ci sia in serbo una sorpresa per lei molto emozionante.

Riguarderebbe la sua situazione familiare, di cui ha parlato diverse volte nei momenti di intimità all’interno della casa. Una situazione difficile quella vissuta dall’inquilina del GF, che sarebbe cresciuta in uno stato di povertà.

Un racconto in particolare ha suscitato molta attenzione e riguarda il compagno della madre, che avrebbe picchiato la modella in un’occasione di scontro. L’episodio ha poi irrimediabilmente incrinato in modo considerevole il loro rapporto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sarebbe proprio un incontro con la mamma, non si sa se virtuale o dal vivo, la sorpresa organizzata dal programma. Senza dubbio un’imperdibile puntata di emozioni per Dayane e tutti i telespettatori che la seguono.