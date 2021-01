Dayane Mello, il lato A è una bomba a orologeria: cosa aspettarsi questa sera? | FOTO

Dayane Mello è sempre più affascinante: nell’ultimo scatto, l’outfit da vera brasiliana mette in evidenza il favoloso lato A

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Durante la festa brasiliana che si è svolta al Gf Vip, Dayane Mello ha sfoggiato un outfit a dir poco pazzesco. Vestita con i colori della sua bandiera, la modella è riuscita a rivivere l’atmosfera di casa, danzando scatenata e divertendosi assieme agli altri coinquilini. Ai followers più attenti non è sfuggito l’ultimo scatto postato dal suo account ufficiale. La maglietta verde, di un tessuto alquanto leggero, valorizzava lo strepitoso lato A, non nascondendo le generose forme. I commenti dei fan non si sono fatti attendere: “La tua bellezza incanta i miei occhi“, “Portiamola in finale“, le scrivono.

LEGGI ANCHE —> Dayane Mello ha una teoria sulla Orlando, sfrutterebbe Tommaso Zorzi

Dayane Mello, la vicinanza con Mario Ermito e Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

LEGGI ANCHE —> Il Gf Vip si allunga ancora? Concorrenti spiazzati, Tommaso Zorzi reagisce così

Nel corso di quest’ultima settimana, la modella ha avuto la possibilità di approfondire alcuni rapporti all’interno della casa. Dopo il chiarimento con Giulia Salemi, Dayane ha approfittato della vicinanza di Mario Ermito per aprirsi con lui in merito a numerose questioni.

L’attore, come più volte ribadito, si sente molto vicino alla brasiliana, e reputa di avere con lei un feeling che con altri concorrenti non è riuscito ad instaurare. In particolare, lui e Dayane si capiscono al volo, e riescono a parlare degli argomenti più disparati, complici i caratteri affini.

Nelle ultime ore, la Mello è stata inoltre il fulcro della furiosa lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nel corso della serata a tema Brasile, infatti, l’influencer si è lasciato andare a dei balletti scatenati assieme alla modella, facendosi trasportare dallo spirito della festa. Stefania, che non ha apprezzato la vicinanza dei due, si è detta offesa dal comportamento di Zorzi, che l’ha accusata di essere eccessivamente gelosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Come si evince dal profilo Instagram del Grande Fratello, questa sera, ad attendere Dayane ci sarà una gradita sorpresa. La Mello avrà infatti la possibilità di rivedere l’amata mamma.