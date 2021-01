Eleonora Pedron, bella ed elegante stesa sul divano: ora guarda anche te – FOTO

Eleonora Pedron lancia lo sguardo profondo, tipico della Miss e stesa sul divano aiuta i fan a guardare la realtà da diverse prospettive

Da tempo a questa parte, il nome di Eleonora Pedron risuona forte nella mente dei follower di Instagram, che non fanno di certo mancare il loro apporto alla causa. Di fronte a cotanta bellezza, tanto raggiante quanto pura difficilmente ci si tira indietro. D’altronde parliamo di un personaggio del mondo dello spettacolo, eletto Miss Italia, non per caso.

Lei è ormai diventata un'”insegnante” in questo campo, ausiliare inaspettato che arriva in “soccorso” di chi ha improvvisamente perduto la strada della vita. Perchè Eleonora è l’espressione tipica dei sogni più belli che una persona possa mai raggiungere. Proprio grazie ad una mentalità così matura, che lei ha raggiunto, nel lontano 2002, il titolo di Miss più bella dell’anno.

Oggi il nome della Pedron, “inseguitrice” dei sogni ha una certa considerazione su Instagram, con ben 429 mila follower al seguito

Eleonora Pedron, sguardo profondo che si perde nel cuore di tutti noi

Con i molteplici impegni nel mondo dello spettacolo, difficilmente intravediamo il talento di Eleonora Pedron sotto i riflettori del gossip. Anche se le condizioni di clausura alle quali siamo destinati, già da un bel pò, fanno riflettere la regina delle Miss, a ritagliarsi un posto di privilegio anche nel settore “social”.

Quale miglior momento dunque se non questo, quello di salire in cattedra definitivamente? Tra uno scatto e l’altro, i follower della Pedron hanno già scoperto qualche “altarino” di vita privata, che non rinuncia nel tempo libero a stare con i propri figli. Di tanto in tanto, invece si concede un primo piano di bellezza “raffinata”, appartenente solo a poche.

Nell’ultima foto appare in formato relax, mentre abbonda di “dolcezza” infinita, trasudante da volto pulito e angelico di una Miss. Eleonora pur distesa sul divano cerca e trova te, con lo sguardo tenero e profondo, simbolo di una bellezza quasi “innocente”, ma ricca di virtù