Elisa Visari, capelli mossi e sguardo fulmineo: adrenalinica – FOTO

La modella Elisa Visari colpisce il “fondo” del cuore dei follower con una bellezza davvero adrenalinica: sguardo fashion

Salgono in cattedra le quotazioni di una bellezza purissima, tipica di una modella. Classe 2001 è già subentrata a diversi volti ricchi di fascino in Italia, scalando gerarchie inaspettate. Così, Elisa Visari ha conquistato il pubblico, in men che non si dica. La “regina” dello spettacolo del futuro ha davvero tutto per dire la sua in questo contesto ultra concorrenziale.

Appena due anni fa, il primo biglietto da visita sotto i riflettori del grande cinema e in compagnia dell’attore e regista, Gabriele Muccino, nella serie “Don Matteo 11”. Insomma il talento, il coraggio e la classe “raffinata” sono davvero tutti gli “ingredienti” per ricoprire un ruolo da predestinata.

Parliamo di una delle promesse assicurate a cui vanno associati diversi hobbies tra cui lo sport in generale, tra sci ed equitazione e la danza, dalla classica alla moderna

Elisa Visari, il piccolo “grande” astro del Cinema: bellezza angelica

Ha iniziato a farsi le “ossa” nel campo della recitazione, alla tenera età di 15 anni. L’Accademia della Moda di Roma le ha regalato la prima grande gioia professionale. La “spinta” decisiva verso il successo sotto le “stelle”, per Elisa Visari è arrivata nella serie, in onda sul piccolo schermo della Rai, di “Don Matteo 11”, nel film di Muccino.

Impossibile non notare la presenza dei big al suo fianco, da Pierluigi Favino a Claudia Gerini. Ora è impegnata a 360 gradi per un’altra “opera” cinematografica del noto sceneggiatore romano e ben presto la vedremo nelle vesti di “Luna”, per la seconda pellicola di successo, “L’isola che non c’è”, girata ad Ischia, la “tana” del Film Festival.

Dopo due anni dall’ingresso tra i big del mondo dello spettacolo, Elisa ha già ritirato il primo premio l’Explosive Talent Award, al “Giffoni Film Festival”, edizione 2019. Un riconoscimento “poetico” e inusuale, per colei che ha “bruciato” tutte le tappe in poco tempo.

Il successo di Elisa Visari, inoltre già si misura in maniera importante, sui social network, dove vanta già 236 mila follower, “abbagliati” da una bellezza pura e cristallina. Un volto “angelico”, somigliante all'”Afrodite” di turno con quei capelli mossi tendenti precipitosamente al rosso e uno sguardo così profondo che non perde tempo a farti cadere in tentazione