Elisabetta Canalis, la sua lussuosa casa a Los Angeles è da sogno

Elisabetta Canalis abita a Los Angeles con il marito Brian Perry e la loro figlia Skyler Eva in una casa da sogno: una villa a due piani con piscina e giardino

Elisabetta Canalis, ex velina mora di Striscia La Notizia, vive da diversi anni negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles. Si è trasferita al di là dell’oceano per amore e per coronare il sogno di formare una famiglia con il suo fidanzato e attuale marito Brian Perry. I due sono sposati dal 2014 e la testimone di nozze della Canalis è stata Maddalena Corvaglia, la velina bionda. Insieme hanno fondato un’attività economica ma non si sa se siano ancora amiche visto che non ci sono recenti scatti che le ritraggono insieme o dichiarazioni fatte dall’una o dall’altra in proposito. L’unica certezza è che ora Elisabetta è felicemente sposata con il medico chirurgo americano e insieme hanno una meravigliosa figlia.

La lussuosa casa di Elisabetta Canalis

Vivono in una casa da sogno di cui spesso Elisabetta condivide foto e video in compagnia della famiglia o da sola soprattutto mentre fa sport per mantenere allenato e in forma il suo fisico statuario. La sua casa infatti è dotata di un’ampia zona adibita a palestra nella parte esterna. Poche settimane fa infatti la Canalis ha condiviso un video in cui insieme alla sua istruttrice e ad alcune amiche faceva una lezione di pilates e ha invitato i suoi follower su Instagram a seguire il suo workout. La sua meravigliosa casa ha un ampio giardino e una piscina da sogno. Gli interni della villa divisa su due piani sono lussuosi ma moderni.

I pavimenti sono rigorosamente in parquet e nel salone c’è una tv enorme e un divano grandissimo dove Elisabetta ama rilassarsi con la famiglia. La cucina è formata da un’isola in marmo bianco.