Elisabetta Canalis versione boxer: anche coi guantoni è un incanto per gli occhi – FOTO

La bellissima ex velina Elisabetta Canalis anche dall’America dove ormai vive da diversi anni con il marito chirurgo Brian Perri, continua a riscuotere un successo inaudito in Italia. I due si sono sposati il 14 settembre 2014 ad Alghero, a pochi passi da Sassari, la sua città natale.

È passato molto tempo da quando Elisabetta Canalis ha debuttato nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia, oggi però è ancora più bella e non ha nulla da invidiare ad altre colleghe più giovani. Mamma affettuosa della piccola Skyler Eva di 5 anni, la vediamo ora impegnata come imprenditrice sportiva direttamente da Los Angeles.

Elisabetta Canalis, danza a suon di box. Incanta i fan

Che la bella Elisabetta Canalis ami lo sport è noto a tutti, ieri insieme alla figlia si è recata prima a Santa Monica dove le ha fatto provare in un negozio una piccola tavola da surf in un negozio, e poi si è recata in palestra a Los Angeles per l’allenamento di box con il suo personal trainer Dominic Clark.

Nelle stories condivise nella sua pagina Instagram la vediamo scattare agile con i guantoni da box nelle mani, leggings rosa fluo e top nero, piedi scalzi per muoversi più agilmente.

Gambe longilinee e muscolose, forma esile ma sensualissima, per lei gli anni non sembrano passare mai anche ora che ne ha 42. Dopo la bici, la corsa, la canoa, lo yoga, ora la box: vedremo cosa ci riserverà nel prossimo futuro Elisabetta.