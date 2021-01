Elodie, nuovo look per la cantante ed un primo piano che fulmina – FOTO

Elodie, il suo primo piano manda in delirio il web che apprezza il nuovo look della cantante. Lo sguardo fulmina davvero tutti.

Sguardo verso l’obiettivo, occhioni da cerbiatta in primo piano. Capelli lunghi neri portati dietro le spalle che non occultano il viso. Mezz’ora fa Elodie ha condiviso una foto sui social e già ha raggiunto quasi 100 mila like. Sicuramente un ulteriore successo per la bravissima interprete di canzoni che si confermano di volta in volta essere tra le più ascoltate. Dopo aver regnato in estate con i due tormentoni, Elodie è apprezzata altresì per la sua incredibile presenza scenica. Il fisico statuario unito al portamento da modella, rendono Elodie tra le più ambite dai brand: tantissime le collaborazioni maturate solo nell’ultimo anno…dalle treccine stilose in posa per PUMA ai numerosi cambi di look. Tra le ultime collaborazioni, quella con Sephora, la multinazionale nata in Francia negli anni ’70 che propone ogni giorno tantissimi prodotti delle principali maison – Dior, Dolce & Gabbana… – ma hanno creato altresì un brand personale che si arricchisce sempre di ulteriori prodotti per la bellezza delle donne.

Elodie, quel primo piano che infuoca Instagram

