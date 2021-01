Federica Panicucci esempio di bellezza: un décolleté da invidia – FOTO

Il nuovo scatto a suon di fiamme della conduttrice Federica Panicucci è un vero esempio di bellezza.

La conduttrice televisiva di origini toscane, Federica Panicucci, ha appena sorpreso i suoi fan grazie ad uno scatto incredibilmente seducente. Si tratta di uno scatto non propriamente attuale, ma che è in egual modo testimonianza del suo carisma. La showgirl appare in primo piano con un’acconciatura e ed make-up che sembrano rasentare la perfezione. Scopriamo i dettagli.

Federica Panicucci: lo scatto ed i suoi artefici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Il meraviglioso ed elegante scatto appartiene ad una lunga serie di altre fotografie. Federica oggi è in vena di ricordi. Condividendo il suo nuovo post su Instagram, la conduttrice, ritorna indietro di qualche tempo, ritrovandosi in una Milano in cui era la protagonista di uno shooting particolarmente entusiasmante.

Nella didascalia, oltre ad una coppia di fiamme che rappresenterebbero il carico emotivo dell’istantanea, Federica scrive i nomi di coloro che hanno reso possibile la realizzazione del servizio fotografico. In primo luogo nomina l’hairstylist per le celebrità Mediaset Davide Vancheri, che in quell’occasione curò la sua impeccabile acconciatura. Ed in seguito ringrazia anche la sua make-up artist personale Barbara Machina.

Secondo quanto dimostrano i numerosi apprezzamenti ricevuti da parte dei suoi ammiratori, sembra che, entrambe le personalità a sostegno della sua bellezza, abbiano conseguito con successo il loro obiettivo. Adesso lo scatto è soltanto un dolce ricordo, ma vista la risonanza, con molta probabilità ne appariranno degli altri.