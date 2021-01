GF Vip, Filippo Nardi parla dopo la squalifica: “Mi scuso ma..”

Filippo Nardi parla da Barbara d’Urso per la prima volta dopo la sua espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole

Filippo Nardi parla per la prima volta dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip. Lo fa nel salotto di Barbara D’Urso di fronte ad alcuni opinionisti che non lo risparmiamo. La sua squalifica è arrivata in seguito alle dichiarazioni che aveva fatto nella casa contro Maria Teresa Ruta.

Le sue prime parole sono state un mea culpa per il suo comportamento: “Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo, per la mia volgarità, anche se credo sia soggettiva, però vorrei dire che non ho mai detto nulla per ferire o per offendere” ha precisato di fronte a Patrizia Groppelli, Giovanni Ciacci e Roberto Alessi in studio, oltre che alla figlia della Ruta, Guenda Goria.

La giovane ha detto di aver sofferto molto per quello che Nardi ha detto a sua mamma. Si è arrabbiata molto da donna. Poi la parola ripassa a Nardi che dice di essere contro chi afferma di aver usato un linguaggio misogino, violento, sessista. “No! Io non ho nulla contro Maria Teresa Ruta” ha puntualizzato.

Filippo Nardi e la presa di coscienza: “Non devo fare reality”

Filippo Nardi nella sua ammissione ma anche difesa del suo comportamento chiede nuovamente scusa a tutti, non solo alla Ruta ma anche al figlio che prima di entrare, ammette, gli aveva detto di fare attenzione al suo senso dell’umorismo.

“Mi dispiace che il mio nome sia stato associato a “violenza” e “sessismo” – continua a precisare – Secondo me, sono state dette cose ben peggiori” chiosa.

E poi una presa di coscienza. “La lezione è evidentemente che non devo fare i reality” ha commentato Nardi, scherzando, di fronte alle immagini della sua prima partecipazione al GF anni fa quando andò in escandescenza per le sigarette.