Il Gf Vip si allunga ancora? Concorrenti spiazzati, Tommaso Zorzi reagisce così

Al Gf Vip circolano rumors in merito ad un ulteriore prolungamento. Tommaso Zorzi, di fronte alla notizia, ha una reazione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La corrente edizione del Gf Vip sembra non avere fine. La chiusura, inizialmente prevista per il 4 dicembre, è stata in seguito spostata agli inizi di febbraio, e la notizia ha spiazzato i concorrenti a tal punto da provocare l’uscita anticipata di alcuni vip. Tuttavia, negli ultimi giorni, i rumors hanno messo in circolazione delle voci in merito ad un eventuale ulteriore allungamento del reality: il Gf, stando a tali voci, potrebbe terminare a metà marzo.

Per i concorrenti che sono reclusi in casa dallo scorso settembre, la notizia è stata una vera e propria doccia fredda. Tommaso Zorzi, senza peli sulla lingua, ha manifestato ai compagni il suo reale stato d’animo.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, la voce arriva da fuori scatena il panico: scoppia la lite nella casa

Tommaso Zorzi, la reazione di fronte al prolungamento del Grande Fratello

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Maria Teresa Ruta nel mirino: il VIDEO la inchioda

La voce secondo cui il Grande Fratello terminerebbe a metà marzo ha decisamente spiazzato i concorrenti in gara. Maria Teresa Ruta, interrogata da Cecilia Capriotti, si è lasciata andare ad una risata isterica, mostrando chiaramente i propri dubbi in merito al possibile prolungamento del programma.

Anche Andrea Zelletta si è detto contrario all’eventualità, tanto da rispondere a Cecilia con queste parole: “Te lo fai tu da sola!“. Tuttavia, a sorprendere i telespettatori, è stata la reazione di Tommaso Zorzi. L’influencer, favorito alla vittoria, ha lasciato intendere di non essere affatto preparato ad una simile decisione. E, come sempre, ha manifestato il proprio stato d’animo con grande ironia ed esuberanza: “Non dirlo manco per scherzo. Altro che emorroidi, c**o un rene in diretta“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I rumors che circolano da ore non sono affatto andati giù ai concorrenti, che non sembrano disposti a prolungare la loro permanenza. Quale sarà la decisione del Grande Fratello, a fronte delle reazioni dei vipponi?