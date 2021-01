Giulia De Lellis, il profilo è da infarto: forme in bella vista – FOTO

Giulia De Lellis e la sua domenica tra la natura. L’Influencer è bellissima. Profilo perfetto e lato a e lòato b che si impongono

Giulia De Lellis oggi è una delle influencer più amate e seguite del mondo del web. Il suo profilo sfiora i 5 milioni di follower. Tutti la cercano e la vogliono, per sponsorizzazioni e pubblicità.

La De Lellis si è fatta conoscere a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. L’aveva visto in tv e voleva corteggiarlo a tutti i costi. La iscrissero le sue amiche al programma e così la bella mora si ritrovò a scendere le scale per lui, riuscendo a conquistarlo tra tante pretendenti.

La loro relazione ha tenuto banco per molto tempo. Ha fatto sognare gli italiani ma dopo un anno la De Lellis ha scoperto che Andrea l’aveva tradita e tra di loro finì tutto. Poi il suo libro che fece scalpore, il ritorno di fiamma tra i due e la rottura finale.

Oggi Giulia ha una nuova storia. Si tratta di Carlo Berretta, ex amico di Andrea Damante, conosciuto quando i due stavano ancora insieme la scorsa estate.

Giulia De Lellis, paesaggio bellissimo come lei

Giulia De Lellis nella sua domenica ci delizia con due bellissimi scatti. Due foto che sono piaciute molto ai suoi fan che come sempre l’hanno celebrata.

Oltre 250 mila like per l’influencer e un’infinità di commenti, tutti di apprezzamento. “Wow tu e il paesaggio, che bellezza😘” scrive un utente. Come dargli torto, è proprio così. La De Lellis si trova in un posto bellissimo, alle sue spalle la natura, le montagne e la campagna incontaminata.

Non ci dice dove si trova ma poco importa. Il suo profilo spicca su tutto. Di beige vestita, dalla testa ai piedi, mette in mostra comunque le forme. La silhouette è perfetta, con lato A e lato B che spiccano, anche se coperti, si impongono.

Cappello importante in testa, maglia a collo alto e pantaloni a vita alta. La borsa a tracollo segna il decolleté e il fondoschiena non è da meno. Bellissima!