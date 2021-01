Grande Fratello Vip riassunto 11 gennaio: eliminazioni e grandi ritorni. Elisabetta Gregoraci ha deciso di rientrare nella casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli

Al Grande Fratello Vip gli equilibri stanno cambiando. Lite pesantissima tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la festa di sabato sera: considerata la motivazione esagerata, Tommaso ha rivelato che Stefania gli aveva proposto di litigare per avere la clip in puntata. Lei questa sera ha detto che stava scherzando ma Tommaso non è ancora convinto. Successivamente è stata mostrata a Pierpaolo Pretelli un’intervista che suo fratello ha fatto sulla sua relazione con Giulia Salemi: la famiglia non approva e sperava in Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata di stasera: Elisabetta Gregoraci rientra nella casa

