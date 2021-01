Grande Fratello Vip, ritorno a sorpresa nella casa. Elisabetta Gregoraci questa sera è rientrata per un confronto diretto con Pierpaolo Pretelli dopo la sua uscita

Elisabetta Gregoraci, dopo dei giorni trascorsi a Dubai insieme a suo figlio Nathan e il suo ex marito Flavio Briatore, è tornata a Roma per un confronto con Pierpaolo Pretelli. I due hanno condiviso insieme questa esperienza, tra loro è nato un affetto importante, lui era cotto di lei ma per lei non c’era altro che amicizia. Dopo ottanta giorni di corteggiamento, Elisabetta ha rifiutato il prolungamento del programma e Pierpaolo è andato avanti insieme a Giulia Salemi con cui è nato un affetto ricambiato.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rientra nella casa

Elisabetta e Pierpaolo hanno avuto modo di confrontarsi dopo più di un mese di lontananza. Lei è rimasta turbata dal fatto che lui stia facendo con lei una sorta di “copia e incolla”. E ha voluto chiedere a Pierpaolo e Giulia di non parlare tutto il giorno di loro e soprattutto di non fare insinuazioni sulla sua vita privata. Tra l’altro pare che Elisabetta abbia deciso di diffidare Giulia proprio per le continue insinuazioni che lei sta facendo sul suo conto.

Elisabetta e Pierpaolo si sono salutati con affetto, Giulia invece ha chiesto scusa alla Gregoraci per aver parlato di lei e per aver detto cose sulla sua vita privata che non pensava di non poter dire.